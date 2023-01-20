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"Росатом" может поставлять компоненты для военной техники РФ: что известно

Фото: "Росатом" сотрудничает с ВПК России на постоянной основе (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российский государственный ядерно-энергетический конгломерат "Росатом" может импортировать зарубежные материалы и электронику в пользу российских производителей ракет, снарядов и бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание, это следует из внутренних документов госкорпорации. В одном из писем руководства "Росатома", которое было отправлено осенью 2022 года, говорится о встрече представителей госкорпорации, Минобороны РФ и российского ВПК. Из него очевидно, что государственная атомная компания, провозглашающая свой статус как гражданская организация, эксплуатирующая атомные электростанции в коммерческих партнерствах по всему миру, предлагает предоставить товары находящимся под санкциями российским воинским частям и российским производителям оружия.

"Среди производителей оружия - производитель ракетных комплексов "Алмаз-Антей"; НПК "Техмаш", производящий неуправляемые бомбы и системы залпового огня; "Высокоточные комплексы", производящие ракеты "Искандер"; НПО "Сплав", производящее реактивные системы залпового огня "Ураган", стреляющие кассетными бомбами; государственный авиаконгломерат; несколько российских производителей бронетранспортеров и танков", - отмечает WP и сообщает, что имеет также подробное описание продукции, доступной для использования российскими военными и оружейной промышленностью.

По мнению экспертов издания, война России против Украины показала, насколько тесно компания "Росатом", в правление которой входят нынешние и бывшие чиновники российских силовых структур, связана с военно-промышленным комплексом России и даже с российскими военными операциями в Украине.

"Именно сотрудники "Росатома" способствовали незаконному захвату РФ Запорожской АЭС в Украине. Свидетели утверждают, что сотрудники "Росатома", дислоцированные на станции, похоже, направляли часть российской артиллерии, нацеливая на станцию", - подчеркивает WP.

В настоящее время компания избегала санкций, частично из-за опасений потенциальных экономических последствий вследствие ее широкого участия в гражданской ядерной энергетике по всему миру, включая Западную Европу и Соединенные Штаты. В Европейском союзе, по данным издания, работают 18 атомных электростанций, построенных по российским проектам, а в Словакии такие электростанции производят половину электроэнергии страны.

"Однако если "Росатом" оказывает поддержку российской оружейной промышленности, это подлежит санкциям", - отметил Дэниел Фрид, координатор по санкциям Государственного департамента США.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Украина призывает другие страны прекратить сотрудничество с Россией в атомной сфере, а также ввести санкции против руководства "Росатома". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что атомное сотрудничество с Россией в условиях войны с Украиной безнравственно, поскольку финансирует преступления.

"Ядерное сотрудничество с сегодняшней Россией не только аморально, поскольку оно спонсирует военные преступления России в Украине, но и опасно … Мы призываем все государства прекратить любое сотрудничество с Россией в ядерной отрасли, не вступать в какие-либо новые совместные проекты с Россией в этой области", - заявил министр.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси ввести санкции против "Росатома".

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Росатом