Кулеба закликав відмовитися від співпраці з "Росатомом": аморально і фінансує злочини

Україна закликає інші країни припинити співпрацю з Росією в атомній сфері, а також запровадити санкції проти керівництва "Росатому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у коментарі для The Washington Post.

Глава МЗС заявив, що "Росатом" причетний до постачання для російської військової промисловості. За його словами, це "ще більше тривожний знак, який доводить, що проблема серйозніша, ніж вважалося раніше".

Кулеба наголосив, що атомна співпраця з Росією в умовах війни з Україною аморальна, оскільки фінансує злочини.

"Ядерна співпраця з сьогоднішньою Росією не лише аморальна, оскільки вона спонсорує військові злочини Росії в Україні, але й небезпечна. … Ми закликаємо всі держави припинити будь-яку співпрацю з Росією в ядерній галузі, не вступати в будь-які нові спільні проекти з Росією в цій області", - заявив міністр.

Він закликав запровадити персональні санкції проти ключових посадових осіб та співробітників "Росатому", які втручалися в ядерну систему України. Кулеба вважає, що санкції - це "абсолютний мінімум".

Глава МЗС зазначив, що Україна позбавилася залежності від постачання російського палива для своєї атомної промисловості. Інші країни можуть наслідувати приклад. Він пояснив, що останніми роками Україна перейшла на альтернативні постачання від американської компанії Westinghouse, яка оптимізувала паливо, щоб обслуговувати заводи радянської епохи.