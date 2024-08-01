Росармія вночі завдала ракетного удару по Миколаївській області: в ОВА назвали наслідки

Цієї ночі російські загарбники завдали ракетного удару по території Миколаївської області. Внаслідок ворожого обстрілу обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Миколаївської військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма .

Чиновник зазначив, що під атаку потрапив Баштанський район області. Причому бив по ньому противник двічі - як після опівночі, так і вдень напередодні.

"Учора, 31 липня, о 17:42 та сьогодні, 1 серпня, близько 00:10 ворог завдав ракетних ударів по території району", - розповів голова ОВА.

За його словами, внаслідок атак окупантів у регіоні виникло "декілька займань сухої трави, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями".

"Постраждалих немає", - додав він.

Обстріли Миколаївської області

В ОВА також поінформували, що у Миколаївському районі у середу, 31 липня, о 16:48 під артилерійський обстріл потрапила Куцурубська громада, а о 21:22 - акваторія Очаківської громади.

Там внаслідок ворожих обстрілів також постраждалих не було.