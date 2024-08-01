ua en ru
Чт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росармія вночі завдала ракетного удару по Миколаївській області: в ОВА назвали наслідки

Четвер 01 серпня 2024 07:41
UA EN RU
Росармія вночі завдала ракетного удару по Миколаївській області: в ОВА назвали наслідки Фото: в ОВА розповіли про ракетну атаку РФ по Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Цієї ночі російські загарбники завдали ракетного удару по території Миколаївської області. Внаслідок ворожого обстрілу обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Миколаївської військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма.

Чиновник зазначив, що під атаку потрапив Баштанський район області. Причому бив по ньому противник двічі - як після опівночі, так і вдень напередодні.

"Учора, 31 липня, о 17:42 та сьогодні, 1 серпня, близько 00:10 ворог завдав ракетних ударів по території району", - розповів голова ОВА.

За його словами, внаслідок атак окупантів у регіоні виникло "декілька займань сухої трави, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями".

"Постраждалих немає", - додав він.

Обстріли Миколаївської області

В ОВА також поінформували, що у Миколаївському районі у середу, 31 липня, о 16:48 під артилерійський обстріл потрапила Куцурубська громада, а о 21:22 - акваторія Очаківської громади.

Там внаслідок ворожих обстрілів також постраждалих не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 липня війська РФ завдали ракетного удару по Баштанському району Миколаївської області. Тоді в результаті ворожої атаки були поранені люди, сталася пожежа на підприємстві.

Також повідомлялося, що ввечері 19 липня російські війська вдарили по Миколаєву. "Приліт" ракети Х-59 припав на житловий квартал - дитсадок, житлові будинки, дитячий майданчик. Загинули чотири людини і 24 постраждали. Серед жертв був 13-річний хлопчик Кирило Дядюшка, учень 7-А класу, який займався народними танцями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Ракетний удар
NEWS
Про другий саміт миру, удари по РФ і не тільки: головне з інтерв'ю Зеленського французьким ЗМІ
Про другий саміт миру, удари по РФ і не тільки: головне з інтерв'ю Зеленського французьким ЗМІ
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична