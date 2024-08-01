Росармія вночі завдала ракетного удару по Миколаївській області: в ОВА назвали наслідки
Цієї ночі російські загарбники завдали ракетного удару по території Миколаївської області. Внаслідок ворожого обстрілу обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Миколаївської військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма.
Чиновник зазначив, що під атаку потрапив Баштанський район області. Причому бив по ньому противник двічі - як після опівночі, так і вдень напередодні.
"Учора, 31 липня, о 17:42 та сьогодні, 1 серпня, близько 00:10 ворог завдав ракетних ударів по території району", - розповів голова ОВА.
За його словами, внаслідок атак окупантів у регіоні виникло "декілька займань сухої трави, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями".
"Постраждалих немає", - додав він.
Обстріли Миколаївської області
В ОВА також поінформували, що у Миколаївському районі у середу, 31 липня, о 16:48 під артилерійський обстріл потрапила Куцурубська громада, а о 21:22 - акваторія Очаківської громади.
Там внаслідок ворожих обстрілів також постраждалих не було.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 липня війська РФ завдали ракетного удару по Баштанському району Миколаївської області. Тоді в результаті ворожої атаки були поранені люди, сталася пожежа на підприємстві.
Також повідомлялося, що ввечері 19 липня російські війська вдарили по Миколаєву. "Приліт" ракети Х-59 припав на житловий квартал - дитсадок, житлові будинки, дитячий майданчик. Загинули чотири людини і 24 постраждали. Серед жертв був 13-річний хлопчик Кирило Дядюшка, учень 7-А класу, який займався народними танцями.
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