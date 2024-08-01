Росармия ночью нанесла ракетный удар по Николаевской области: в ОВА назвали последствия

Этой ночью российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Николаевской области. В результате вражеского обстрела обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Николаевской военной администрации (ОВА) Виталия Кима .

Чиновник отметил, что под атаку попал Баштанский район области. Причем бил по нему противник дважды - как после полуночи, так и днем накануне.

"Вчера, 31 июля, в 17:42 и сегодня, 1 августа, около 00:10 враг нанес ракетные удары по территории района", - рассказал глава ОВА.

По его словам, в результате атак оккупантов в регионе возникло "несколько возгораний сухой травы, которые были оперативно ликвидированы пожарными".

"Пострадавших нет", - добавил он.

Обстрелы Николаевской области

В ОВА также сообщили, что в Николаевском районе в среду, 31 июля, в 16:48 под артиллерийский обстрел попала Куцурубская община, а в 21:22 - акватория Очаковской общины.

Там в результате вражеских обстрелов также пострадавших не было.