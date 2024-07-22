У Миколаєві попрощались із 13-річним Кирилом Дядюшкою, загиблим під час російської атаки

У Миколаєві відбулось прощання з 13-річним Кирилом Дядюшкою, який загинув внаслідок російської ракетної атаки 19 липня.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відомо про хлопчика та прощання з ним

Про загибель хлопчика повідомив Folk dance group SOUVENIR на своїй сторінці у Facebook.

"В нашому колективі сталося величезне горе... Більше немає нашого Кирила Дядюшка... Він потрапив під обстріл. Наше Сонечко, наша талановита дитиночка, яка мріяли й так хотіла жити... За що? Немає слів … Жахливий біль і величезна ненависть до всього руського", - йшлося у повідомленні.

Уточнювалося, що допомогти родині можна за реквізитами банківських карток батьків і дідуся:

4149609015975198 - Дядюшка О.В.

5457082290858476 - Дядюшка О.П.

5167803257495057 - Кушнір П.І. (дідусь)

Повідомлення про загибель хлопчика (скриншот: facebook.com/SOUVENIR-Folk Dance Group)

У групі "Миколаївська гімназія №10", де навчався Кирило, розповіли, що той день став трагічним для всієї гімназійної родини.

"Від ворожої ракети загинув учень 7-А класу Дядюшка Кирил. Завжди веселий, креативний, творчий... Завжди брав участь у всіх мистецьких конкурсах, учасник танцювального колективу "Український сувенір"... Ворожа ракета забрала життя Кирила, йому навічно 13", - розповіли у навчальному закладі.

Щирі співчуття родині та близьким з приводу непоправної втрати висловили адміністрація гімназії, класний керівник, батьки та учні.

Хлопчик навчався у 7 класі (скриншот: facebook.com/Миколаївська гімназія №10)

Про прощання з Кирилом розповіли у центрі журналістських розслідувань Nikcenter.

"У Миколаєві попрощалися з Кирилом Дядюшкою, який загинув через російський обстріл 19 липня", - йдеться в його дописі у Facebook.

Крім того, ресурс оприлюднив фото з місця події, зроблені Юрієм Кошковським.

Основне про російську атаку по Миколаєву

Російські війська вдарили по Миколаєву увечері, 19 липня 2024 року.

"Приліт" ракети Х-59 припав на житловий квартал - дитсадок, житлові будинки, дитячий майданчик.

Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, у тому числі дитину, проте число постраждалих постійно зростало. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих і 24 постраждалих.