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РФ вдарила по підприємству у Миколаївській області: почалась пожежа, є поранені

Миколаїв, Неділя 21 липня 2024 08:15
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РФ вдарила по підприємству у Миколаївській області: почалась пожежа, є поранені Фото: РФ вдарила ракетою по підприємству у Миколаївській області 20 липня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська завдали ракетного удару по Баштанському району Миколаївської області 20 липня. Поранені люди, почалася пожежа на підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Учора, 20 липня, о 20:30, Баштанський район зазнав ракетної атаки. Внаслідок чого відбулося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями", - розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки.

"Поранень зазнали двоє осіб", - зазначив Кім.

Обстріл РФ по Україні

Близько 00:00 у неділю, 21 липня, у східних та південних областях України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу російських дронів.

Пізніше стало відомо, що всі ворожі безпілотники, які РФ запускала для ударів по Києву, були знищені ППО.

А вже зранку, 21 липня, стало відомо, що в Сумській області під російські удари потрапили об'єкти критичної інфраструктури. Загарбники застосували як дрони, так і ракети.

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