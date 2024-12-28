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Росармія тримає на бойовому чергуванні ракетоносій в Чорному морі, - ВМС ЗСУ

Ілюстративне фото: у Чорному морі фіксується російський ракетоносій (скрін із відео)
Автор: Володимир Костирін

Сьогодні вранці, 28 грудня, в акваторії Чорного моря спостерігається один військовий корабель, який РФ вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Військово-Морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Разом з тим військові уточнили, що на борту цього ворожого корабля в Чорному морі немає ракет.

Крім того, поінформували у ВМС ЗСУ, в Азовському морі наразі кораблі противника відсутні.

"В Середземному морі 8 ворожих кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет", - додали військові.

За інформацією українських ВМС, за добу в інтересах країни-агресора РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 1 судно, яке рухалось з протоки Босфор.

Раніше повідомлялося, що під час масованої комбінованої атаки 26 грудня війська РФ також застосували для ударів ракети "Калібр", які запускали з акваторії Чорного моря. Тоді окупанти вивели 4 ракетоносії із загальним залпом до 28 "Калібрів".

Додамо, вчора речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів, що військові поки не фіксують підготовки РФ до ракетного удару з Чорного моря. Водночас він зазначив, що для повної оцінки потрібно також провести аналіз з повітря.

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