Росармия держит на боевом дежурстве ракетоноситель в Черном море, - ВМС ВСУ

Сегодня утром, 28 декабря, в акватории Черного моря наблюдается один военный корабль, который РФ вывела на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Вместе с тем военные уточнили, что на борту этого вражеского корабля в Черном море нет ракет.
Кроме того, проинформировали в ВМС ВСУ, в Азовском море в настоящее время корабли противника отсутствуют.
"В Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет", - добавили военные.
По информации украинских ВМС, за сутки в интересах страны-агрессора РФ проход Керченским проливом осуществили:
Ранее сообщалось, что во время массированной комбинированной атаки 26 декабря войска РФ также применили для ударов ракеты "Калибр", которые запускали из акватории Черного моря. Тогда оккупанты вывели 4 ракетоносителя с общим залпом до 28 "Калибров".
Добавим, вчера представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что военные пока не фиксируют подготовки РФ к ракетному удару с Черного моря. В то же время, отметил он, для полной оценки нужно также провести анализ с воздуха.
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