Роналду вручили приз лучшего игрока чемпионата Италии

Фото: Криштиану Роналду (juventus.com)

С этой причине португалец проигнорировал церемонии награждения Золотой мяч-2019

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду был признан лучшим игроком чемпионата Италии в сезоне 2018/19. Игрока наградили на церемонии вручения призов Gran Galà del Calcio-2019 в Милане.

Также 34-летний португалец попал в символическую сборную. Приз лучшей команде сезона достался "Аталанте", за которую выступает игрок сборной Украины. Ее наставник Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером.

Cristiano Ronaldo won the Serie A player of the year for 2019 at the Gran Gala del Calcio awards ceremony in Milan pic.twitter.com/hJZYDY99ls — Goal (@goal) December 3, 2019

Отметим, что Роналду проигнорировал церемонию награждения Золотой мяч-2019, которая прошла в Париже 2 декабря. Победителем в номинации стал капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси. По количеству наград аргентинец вышел на первое место, обойдя форварда "Юве", у которого их пять. Ранее Роналду заявлял о намерении опередить Месси по количеству Золотых мячей.

Напомним, Роналду в 10 раз был признан лучшим футболистом Португалии.