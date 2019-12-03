ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Роналду вручили приз лучшего игрока чемпионата Италии

Новости » Спорт     03.12.2019 - 09:51
Роналду вручили приз лучшего игрока чемпионата Италии
Фото: Криштиану Роналду (juventus.com)

С этой причине португалец проигнорировал церемонии награждения Золотой мяч-2019

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду был признан лучшим игроком чемпионата Италии в сезоне 2018/19. Игрока наградили на церемонии вручения призов Gran Galà del Calcio-2019 в Милане.

Также 34-летний португалец попал в символическую сборную. Приз лучшей команде сезона достался "Аталанте", за которую выступает игрок сборной Украины. Ее наставник Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером.

Отметим, что Роналду проигнорировал церемонию награждения Золотой мяч-2019, которая прошла в Париже 2 декабря. Победителем в номинации стал капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси. По количеству наград аргентинец вышел на первое место, обойдя форварда "Юве", у которого их пять. Ранее Роналду заявлял о намерении опередить Месси по количеству Золотых мячей.

Напомним, Роналду в 10 раз был признан лучшим футболистом Португалии.

Шевченко после сборной Украины намерен возглавить клуб из Италии Роналду намерен побить мировой рекорд по голам за сборную
Новости Украины ЮвентусРоналдучемпионат Италии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь