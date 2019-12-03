ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Роналду вручили приз кращого гравця чемпіонату Італії

Новини » Спорт     03.12.2019 - 09:51
Роналду вручили приз кращого гравця чемпіонату Італії
Фото: Кріштіану Роналду (juventus.com)

З цієї причини португалець проігнорував церемонію нагородження Золотий м'яч-2019

Португальський нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду був визнаний кращим гравцем чемпіонату Італії в сезоні 2018/19. Гравця нагородили на церемонії вручення призів Gran Galà del Calcio-2019 в Мілані.

Також 34-річний португалець потрапив в символічну збірну. Приз найкращій команді сезону дістався "Аталанти", за яку виступає гравець збірної України. Її наставник Джан П'єро Гасперіні визнаний кращим тренером.

Відзначимо, що Роналду проігнорував церемонію нагородження Золотий м'яч-2019, яка пройшла в Парижі 2 грудня. Переможцем в номінації став капітан каталонської "Барселони" Ліонель Мессі. За кількістю нагород аргентинець вийшов на перше місце, обійшовши форварда "Юве", у якого їх п'ять. Раніше Роналду заявляв про намір випередити Мессі за кількістю Золотих м'ячів.

Нагадаємо, Роналду в 10 раз був визнаний кращим футболістом Португалії.

Шевченко після збірної України має намір очолити клуб з Італії Роналду має намір побити світовий рекорд за голами за збірну
Новини України ЮвентусРоналдучемпионат Италии
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся