Роналду вручили приз кращого гравця чемпіонату Італії

Фото: Кріштіану Роналду (juventus.com)

З цієї причини португалець проігнорував церемонію нагородження Золотий м'яч-2019

Португальський нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду був визнаний кращим гравцем чемпіонату Італії в сезоні 2018/19. Гравця нагородили на церемонії вручення призів Gran Galà del Calcio-2019 в Мілані.

Також 34-річний португалець потрапив в символічну збірну. Приз найкращій команді сезону дістався "Аталанти", за яку виступає гравець збірної України. Її наставник Джан П'єро Гасперіні визнаний кращим тренером.

Cristiano Ronaldo won the Serie A player of the year for 2019 at the Gran Gala del Calcio awards ceremony in Milan pic.twitter.com/hJZYDY99ls — Goal (@goal) December 3, 2019

Відзначимо, що Роналду проігнорував церемонію нагородження Золотий м'яч-2019, яка пройшла в Парижі 2 грудня. Переможцем в номінації став капітан каталонської "Барселони" Ліонель Мессі. За кількістю нагород аргентинець вийшов на перше місце, обійшовши форварда "Юве", у якого їх п'ять. Раніше Роналду заявляв про намір випередити Мессі за кількістю Золотих м'ячів.

Нагадаємо, Роналду в 10 раз був визнаний кращим футболістом Португалії.