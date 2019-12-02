Три четверти украинцев делают продуктовые запасы на зиму

Фото: Рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Чаще всего украинцы консервируют соленья или варенье

Три четверти украинцев (75%) обычно делают запасы на зиму, тогда как не занимается этим 23% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

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По данным опроса, в этом году наиболее распространенными в Украине видами зимних продуктовых запасов являются закатка консервации / солений (69%) и варений / соков (61%).

Также около половины украинцев делали в этом году закладку овощей в погреб (49%) и замораживали овощи (48%). Менее популярными среди украинцев видами зимних продуктовых запасов являются заготовка сухофруктов (36%), замораживание мяса (33%), закупка продуктов длительного хранения - сахар, крупы, макароны - (31%) и мясное консервирование (18%).

rb.com.ua

Среди тех украинцев, кто в этом году занимался консервацией и соленьями, наиболее популярными ее видами являются огурцы (85%) и томаты (77%). Далее по популярности следуют лечо и перец (48%), овощное ассорти (46%), баклажаны (38%), овощные салаты (36%), грибы (35%), кабачковая / баклажанная икра (32%), томатная паста (26%), готовые овощные блюда (23%). Меньше всего украинцы самостоятельно консервируют кукурузу / фасоль / зеленый горошек (14%) и свеклу (12%).

rb.com.ua

Опрос проводился в период с 25 октября по 5 ноября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, среди украинцев осень чаще всего ассоциируется или с такими малоприятными явлениями, как дождь, морось, туман, ветер, похолодание (33%), или с более приятными золотой порой, листопадом, бабьим летом, бархатным сезоном (30%).

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (45%) заявили, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года.