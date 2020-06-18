Роналду впервые проиграл в двух финалах подряд

Фото: Криштиану Роналду (juventus.com)

Без него "Ювентус" брал Кубок Италии 4 года подряд

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые в своей карьере проиграл в двух финалах подряд. Накануне туринский клуб уступил "Наполи" в серии пенальти Кубка Италии.

Об этом сообщает Goal.

После ничьей в основное время матча команды перешли к серии 11-метровых, в которой удачливее оказались футболисты "Наполи". У туринцев не смогли реализовать свои попытки Пауло Дибала и Данило.

Роналду в поединке с неаполитанским клубом вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч, но не участвовал в серии послематчевых пенальти, поскольку победитель стал известен до того, как к нему подошла очередь пробивать.

В декабре прошлого года португалец также сыграл весь матч за Суперкубок Италии против "Лацио" (1:3). Поражение в финале стало для него первым с 2013 года.

2 - Cristiano Ronaldo has lost two consecutive Finals with club sides for the first time in his career, after the defeat against Lazio in the Italian Super Cup back in December 2019. Unusual.#CoppaItaliaCocaCola — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 17, 2020

Интересно, что "Юве" с Роналду в составе второй год подряд остается без Кубка страны. В прошлом сезоне команда вылетела в 1/4 финала от "Аталанты" (0:3). До этого "бьянконери" брали трофей четыре года подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду получил предложения о переходе от двух клубов.

Португалец был признан лучшим игроком Серии А сезона 2018/19. Также он стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов Европы и турниров УЕФА в 2019 году.

Роналду перешел в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. Контракт португальского футболиста с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

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Автор: Вера Олейник