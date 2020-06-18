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Роналду зазнав першої поразки у двох фіналах поспіль

Новини » Спорт     18.06.2020 - 10:01
Роналду зазнав першої поразки у двох фіналах поспіль
Фото: Кріштіану Роналду (juventus.com)

Без нього "Ювентус" брав Кубок Італії 4 роки поспіль

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду вперше у своїй кар'єрі програв у двох фіналах поспіль. Напередодні туринський клуб поступився "Наполі" в серії пенальті Кубка Італії.

Про це повідомляє Goal.

Після нічиєї в основний час матчу команди перейшли до серії 11-метрових, в якій більш вдалими виявилися футболісти "Наполі". У туринців не змогли реалізувати свої спроби Пауло Диба і Данило.

Роналду в поєдинку з неаполітанським клубом вийшов на поле в стартовому складі і провів повний матч, але не брав участі в серії післяматчевих пенальті, оскільки переможець став відомий до того, як до нього надійшла черга пробивати.

У грудні минулого року португалець також зіграв весь матч за Суперкубок Італії проти "Лаціо" (1:3). Та поразка у фіналі стала для нього першою з 2013 року.

Цікаво, що "Юве" з Роналду в складі другий рік поспіль залишається без Кубка країни. Минулого сезону команда вилетіла в 1/4 фіналу від "Аталанти" (0:3). До цього "бьянконері" брали трофей чотири роки поспіль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роналду отримав пропозиції про перехід від двох клубів.

Португалець був визнаний найкращим гравцем Серії А сезону 2018/19. Також він став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонатів Європи та турнірів УЄФА в 2019 році.

Роналду перейшов в туринський "Ювентус" з мадридського "Реала" влітку 2018 року. Контракт португальського футболіста з туринцями розрахований до літа 2022 року.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ЮвентусРоналдуНаполи
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