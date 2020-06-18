Роналду зазнав першої поразки у двох фіналах поспіль

Фото: Кріштіану Роналду (juventus.com)

Без нього "Ювентус" брав Кубок Італії 4 роки поспіль

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду вперше у своїй кар'єрі програв у двох фіналах поспіль. Напередодні туринський клуб поступився "Наполі" в серії пенальті Кубка Італії.

Про це повідомляє Goal.

Після нічиєї в основний час матчу команди перейшли до серії 11-метрових, в якій більш вдалими виявилися футболісти "Наполі". У туринців не змогли реалізувати свої спроби Пауло Диба і Данило.

Роналду в поєдинку з неаполітанським клубом вийшов на поле в стартовому складі і провів повний матч, але не брав участі в серії післяматчевих пенальті, оскільки переможець став відомий до того, як до нього надійшла черга пробивати.

У грудні минулого року португалець також зіграв весь матч за Суперкубок Італії проти "Лаціо" (1:3). Та поразка у фіналі стала для нього першою з 2013 року.

2 - Cristiano Ronaldo has lost two consecutive Finals with club sides for the first time in his career, after the defeat against Lazio in the Italian Super Cup back in December 2019. Unusual.#CoppaItaliaCocaCola — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 17, 2020

Цікаво, що "Юве" з Роналду в складі другий рік поспіль залишається без Кубка країни. Минулого сезону команда вилетіла в 1/4 фіналу від "Аталанти" (0:3). До цього "бьянконері" брали трофей чотири роки поспіль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роналду отримав пропозиції про перехід від двох клубів.

Португалець був визнаний найкращим гравцем Серії А сезону 2018/19. Також він став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонатів Європи та турнірів УЄФА в 2019 році.

Роналду перейшов в туринський "Ювентус" з мадридського "Реала" влітку 2018 року. Контракт португальського футболіста з туринцями розрахований до літа 2022 року.

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Автор: Вера Олейник