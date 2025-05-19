Роналду сватають у клуб із "португальською душею": що відомо про потенційний трансфер

Найвидатніший португалець

Президент бразильського клубу "Португеза" Алекс Буржуа, заявив про намір підписати 40-річного нападника після завершення його контракту з "Аль-Наср" у червні 2025 року.

"Ми – клуб з португальської душею і прагнемо підписати не просто великого футболіста, а й великого португальця. Кріштіану – найвидатніший португалець усіх часів, одна з найвизначніших особистостей у світі. Це було б фантастично", – зазначив Буржуа.

Акцентування уваги на національності футболіста – не випадкове. Справа в тому, що "Португеза" з Сан-Паулу – клуб, заснований португальськими іммігрантами і має на меті "створити міст між Бразилією та Португалією через футбол". Буржуа вважає, що підписання Роналду стане важливим кроком у цьому напрямку.

Другий бразильський шанс для Роналду

Наразі Роналду продовжує виступи за "Аль-Наср", де він забив 33 голи та віддав 4 гольові передачі у 39 матчах поточного сезону. Його контракт з клубом діє до 30 червня 2025 року, і, за повідомленнями, сторони призупинили перемовини щодо нової угоди.

Це не перша спроба бразильських клубів залучити Роналду. У 2023-му "Корінтіанс" пропонував йому контракт з зарплатою, порівнянною з тією, яку він отримував у "Манчестер Юнайтед", але португалець обрав більш вигідну пропозицію від "Аль-Наср".

Що відомо про клуб "Португеза"

Мультиспортивний клуб, заснований 14 серпня 1920 року португальською діаспорою в Сан-Паулу. Метою було – об'єднати всі португальські спортивні організації в місті. Кольори клубу: червоний та зелений, як у прапора Португалії. "Португеза" вважається "народним клубом" для португальських емігрантів у Бразилії.

Футбольна команда клубу тричі вигравала чемпіонат штату Сан-Паулу (1935, 1936, 1973 роки). А в 1996-му ледь не стала чемпіоном Бразилії, поступившись у фіналі "Греміо".

У 2000-х клуб пережив серйозний спад. У чемпіонаті Бразилії вилетів аж до Серії D. Однак у 2020-х "Португеза" почала повільно відроджуватись. У 2022 році виграла Серію A2 штату Сан-Паулу (другий рівень), що дало шанс повернутись до вищого дивізіону штату.