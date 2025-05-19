Роналду сватают в клуб с "португальской душой": что известно о потенциальном трансфере

Величайший португалец

Президент бразильского клуба "Португеза" Алекс Буржуа, заявил о намерении подписать 40-летнего нападающего после завершения его контракта с "Аль-Наср" в июне 2025 года.

"Мы - клуб с португальской душой и стремимся подписать не просто великого футболиста, но и великого португальца. Криштиану - величайший португалец всех времен, одна из самых выдающихся личностей в мире. Это было бы фантастически", - отметил Буржуа.

Акцентирование внимания на национальности футболиста - не случайно. Дело в том, что "Португеза" из Сан-Паулу - клуб, основанный португальскими иммигрантами и имеет целью "создать мост между Бразилией и Португалией через футбол". Буржуа считает, что подписание Роналду станет важным шагом в этом направлении.

Второй бразильский шанс для Роналду

Сейчас Роналду продолжает выступления за "Аль-Наср", где он забил 33 гола и отдал 4 голевые передачи в 39 матчах текущего сезона. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года, и, по сообщениям, стороны приостановили переговоры о новом соглашении.

Это не первая попытка бразильских клубов привлечь Роналду. В 2023-м "Коринтианс" предлагал ему контракт с зарплатой, сопоставимой с той, которую он получал в "Манчестер Юнайтед", но португалец выбрал более выгодное предложение от "Аль-Наср".

Что известно о клубе "Португеза"

Мультиспортивный клуб, основанный 14 августа 1920 года португальской диаспорой в Сан-Паулу. Целью было - объединить все португальские спортивные организации в городе. Цвета клуба: красный и зеленый, как у флага Португалии. "Португеза" считается "народным клубом" для португальских эмигрантов в Бразилии.

Футбольная команда клуба трижды выигрывала чемпионат штата Сан-Паулу (1935, 1936, 1973 годы). А в 1996-м едва не стала чемпионом Бразилии, уступив в финале "Гремио".

В 2000-х клуб пережил серьезный спад. В чемпионате Бразилии вылетел аж до Серии D. Однако в 2020-х "Португеза" начала медленно возрождаться. В 2022 году выиграла Серию A2 штата Сан-Паулу (второй уровень), что дало шанс вернуться в высший дивизион штата.