Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов Европы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду завоевал статус лучшего бомбардира отборочных раундов чемпионатов Европы за всю историю их проведения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Португальской федерации футбола.

В матче отборочного турнира Евро-2020 против Литвы нападающий стал автором четырех забитых мячей, принеся победу своей команде со счетом 5:1. Таким образом, он достиг отметки в 25 голов в квалификациях Евро. Благодаря этому достижению он побил рекорд ирландца Робби Кина, у которого 23 забитых мяча.

Кроме того, благодаря этому "покеру" у Роналду теперь стало 93 мяча за сборную Португалии. Ему осталось еще 16 мячей, чтобы сравняться мировым рекордом нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 голов).

Эта игра стала для португальца 160 в составе национальной команды. В Европе Роналду занимает 5 место по количеству проведенных игр в сборной. Его опережают Серхио Рамос, Икер Касильяс, Виталий Астафьев (все - 167) и Джанлуиджи Буффон (176).

После победы в Литве Португалия закрепилась на втором месте в группе В, набрав 8 очков и отставая от сборной Украины 5 пунктов, имея игру в запасе.

Напомним, Роналду в 10 раз был признан лучшим футболистом Португалии.