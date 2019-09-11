Роналду став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонатів Європи

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду завоював статус кращого бомбардира відбіркових раундів чемпіонатів Європи за всю історію їх проведення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Португальської федерації футболу.

У матчі відбіркового турніру Євро-2020 проти Литви нападник став автором чотирьох забитих м'ячів, принісши перемогу своїй команді з рахунком 5:1. Таким чином, він досяг позначки у 25 голів у кваліфікаціях Євро. Завдяки цьому досягненню він побив рекорд ірландця Роббі Кіна, у якого 23 забитих м'ячі.

Крім того, завдяки цьому "покеру" у Роналду тепер стало 93 м'ячі за збірну Португалії. Йому залишилося ще 16 м'ячів, щоб зрівнятися світовим рекордом нападника збірної Ірану Алі Даеї (109 голів).

Ця гра стала для португальця 160 в складі національної команди. В Європі Роналду займає 5 місце за кількістю проведених ігор в збірній. Його випереджають Серхіо Рамос, Ікер Касільяс, Віталій Астаф'єв (всі - 167) і Джанлуїджі Буффон (176).

Після перемоги в Литві Португалія закріпилася на другому місці в групі В, набравши 8 очок і відстаючи від збірної України 5 пунктів, маючи гру в запасі.

Нагадаємо, Роналду в 10 раз був визнаний кращим футболістом Португалії.