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Золотой мяч-2018. Модрич прервал 10-летнюю гегемонию Месси и Роналду

Новости » Спорт    03.12.2018 - 23:18
Золотой мяч-2018. Модрич прервал 10-летнюю гегемонию Месси и Роналду

С 2008 года эту награду распределяли между собой Месси и Роналду

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем награды "Золотой мяч" 2018 года. Об этом сообщается на сайте журнала France Football.

Таким образом, 33-летний футболист прервал гегемонию аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, которые распределяли между собой эту награду с 2008 года.

В итоге игроку "Ювентуса" в этом году досталось второе место, а форвард "Барселоны" финишировал на пятом месте.

Отметим, Лука стал первым хорватским обладателем "Золотого мяча". Он также является первым с 2004 года представителем Восточной Европы, получившим эту награду. 14 лет назад "Золотой мяч" достался нынешнему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

Напомним, ранее Модрич был признан лучшим футболистом 2018 по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Он также прервал доминирование Месси c Роналду - оба игрока даже не поехали на церемонию.

Модрич в составе "Реала" стал победителем Лиги чемпионов-2017/18. На чемпионате мира 2018 года вместе со сборной Хорватии дошел до финала, где команда проиграла французам со счетом 2:4, а сам полузащитник был признан лучшим игроком турнира. Хорват также стал лучшим игроком прошедшего сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Золотой мяч" был основан France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе. В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года" по версии ФИФА. В сентябре 2016 стороны объявил о прекращении партнерства.

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