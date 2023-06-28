Роналду, Бензема, Кулібалі? Хто найбагатший футболіст у Саудівській Аравії прямо зараз

Хто найбагатший футболіст у Саудівській Професіональній лізі

Першим справді зірковим футболістом, який поїхав заробляти великі гроші до Саудівської Аравії, став португалець Кріштіану Роналду. Він, можна сказати, поклав старт цій тенденції, перейшовши з "Манчестер Юнайтед" до клубу "Аль-Наср" з міста Ер-Ріяд.

Роналду має найбільшу зарплату серед футболістів у Саудівській Аравії (фото: instagram.com/cristiano)

Наступною зіркою світового футболу, який поповнив ряди команди з Саудівської Аравії, став колишній одноклубник Кріша по "Реалу" Карім Бензема, який цього літа перейшов у "Аль-Іттіхад".

Бензема не дуже відстає від КріРо (фото: instagram.com/karimbenzema)

Також нещодавно на Близький Схід переїхали легенди Англійської Прем'єр-ліги: Н'Голо Канте захищатиме кольори "Аль-Іттіхада", а Рубен Невеш і Каліду Кулібалі гратимуть за "Аль-Хіляль".

До речі, Кулібалі пояснив свою "погоню за грішми" тим, що захмарний контракт з "Аль-Хілялем" дасть йому змогу "підтримувати принаймні 15 сіл у рідному Сенегалі".

Отож, дивіться рейтинг річної зарплатні топ-футболістів у Саудівській Аравії:

Кріштіану Роналду ("Аль-Наср") - 220 млн доларів США

Карім Бензема ("Аль-Іттіхад") - 218 млн

Н'Голо Канте ("Аль-Іттіхад") - 109,5 млн

Каліду Кулібалі ("Аль-Хіляль") - 38 млн

Рубен Невеш ("Аль-Хіляль") - 20 млн

Евер Банега ("Аль-Шабаб") - 11,5 млн

Матеус Перейра ("Аль-Хіляль") - 7 млн

Андерсон Таліска ("Аль-Наср") - 6,6 млн

Ахмед Хегазі ("Аль-Іттіхад") - 6,4 млн

Мусса Марега ("Аль-Хіляль") - 5,4 млн

Кулібалі хоче допомагати Сенегалу за зароблені у Саудівській Аравії гроші (фото: instagram.com/kkoulibaly26)

Додамо, що вище опублікований рейтинг може змінитися вже найближчим часом, адже клуби з чемпіонату Саудівської Аравії прагнуть бачити у своїх складах багатьох топових футболістів, і готові викласти за них величезні гроші (і, відповідно, запропонувати шалені зарплати).

Зокрема, на Близький Схід можуть вже скоро перебратися Роберто Фірміно, Мохаммед Салах, Альваро Мората, Хакім Зієш, Ріяд Махрез, Джессі Лінгард, Томас Парті та інші.

Зауважимо, що не всі зіркові футболісти женуться за великими грішми.

Так, за даними західних ЗМІ, зірка мадридського "Реалу" Лука Модріч "відхилив одну з найбільших пропозицій по з/п в історії футболу". 37-річний володар Золотого м'яча 2018 вирішив продовжити на рік контракт з іспанським грандом, де він теж непогано заробляє.

Лука Модріч не захотів переїжджати до Саудівської Аравії (фото: instagram.com/lukamodric10)