Ромашков стал новым руководителем Лукьяновского СИЗО

Начальником Лукьяновского СИЗО стал бывший руководитель 119 колонии Руслан Ромашков

Новым руководителем Лукьяновского СИЗО в Киеве стал Руслан Ромашков. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-секретарь замминистра юстиции Украины Юрий Маслак.

По словам Маслака, новым руководителем Лукьяновского СИЗО стал Руслан Ромашков. Он также уточнил, что до этого Ромашков был начальником Бориспольской колонии №119.

"Сейчас идет представление нового руководителя. Это будет Руслан Ромашков, ранее он занимал должность начальника 119-й колонии", - отметил Маслак.

Напомним, ранее в Минюсте сообщили, что нового руководителя Лукьяновского СИЗО назовут 17 августа. В то же время в ведомстве не говорят, было ли предыдущее руководство уволено.

Отметим, на прошлой неделе в изоляторе бывшие бойцы "Торнадо" устроили бунт при попытке их этапирования в колонии. В результате применения осужденными взрывных пакетов пострадал один правоохранитель, кроме того, "торнадовцы" облили бензином другого сотрудника СИЗО. Министр юстиции Украины Павел Петренко обещал жесткие административные решения отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО.