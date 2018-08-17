Ромашков став новим керівником Лук'янівського СІЗО

Начальником Лук'янівського СІЗО став колишній керівник 119 колонії Руслан Ромашков

Новим керівником Лук'янівського СІЗО в Києві став Руслан Ромашков. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції України Юрій Маслак.

За словами Маслака, новим керівником Лук'янівського СІЗО став Руслан Ромашков. Він також уточнив, що до цього Ромашков був начальником Бориспільської колонії №119.

"Зараз йде представлення нового керівника. Це буде Руслан Ромашков, раніше він обіймав посаду начальника 119-й колонії", - зазначив Маслак.

Нагадаємо, раніше у Мін'юсті повідомили, що нового керівника Лук'янівського СІЗО назвуть 17 серпня. У той же час у відомстві не кажуть, чи було попереднє керівництво звільнено.

Відзначимо, минулого тижня в ізоляторі колишні бійці "Торнадо" влаштували бунт при спробі їх етапування до колонії. В результаті застосування засудженими вибухових пакетів постраждав один правоохоронець, крім того, "торнадівці" облили бензином іншого співробітника СІЗО. Міністр юстиції України Павло Петренко обіцяв жорсткі адміністративні рішення стосовно співробітників Лук'янівського СІЗО.