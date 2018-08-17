В Минюсте рассказали, когда назовут нового руководителя Лукьяновского СИЗО

В ведомстве уже выбрали кандидата

Пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Юрий Маслак заявил, что в Министерстве юстиции Украины сообщили, что нового руководителя Лукьяновского СИЗО назовут завтра. Об этом сообщает "112 Украина".

"На данный момент я не могу сказать, уволили ли руководство, или оно ушло в отставку по собственному желанию, потому что уже поздний час и я не могу точно узнать все детали. Единственное, что могу подтвердить, что действительно будет новое руководство и уже завтра я смогу сообщить - было ли это связано именно с событиями, которые имели место 9 августа в стенах киевского изолятора, или с тем, что руководство СИЗО пошло в отставку по собственному желанию... Завтра будет новый руководитель, фамилию этого человека я знаю, он работал в системе", - заявил Маслак.

Также Маслак сообщил, что не может точно утверждать, было ли предыдущее руководство уволено. По его словам новое руководство будет нести ответственность в соответствии с законодательством.

"Если согласно их заявлений будет информация о том, что руководство СИЗО владело этой информацией и также как-то, возможно, помогало – конечно, что и руководство СИЗО будет нести ответственность ", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители провели обыски в камерах Лукьяновского СИЗО Киева, где 9 августа осужденные экс-бойцы спецроты "Торнадо" устроили бунт.