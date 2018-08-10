Против двух работников Лукьяновского СИЗО открыли дело за помощь экс-бойцам "Торнадо"

В Минюсте заявили, что сотрудники привели "торнадовцев" в одну камеру и доставляли им запрещенные предметы

Против двух работников Лукьяновского СИЗО открыли дело за помощь бывшим бойцам спецроты "Торнадо". Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

"Против двоих сотрудников СИЗО уже начато уголовное производство касательно их помощи "торнадовцам"! Именно эти сотрудники привели "торнадовцев" в одну камеру и доставляли им запрещенные предметы", - сообщил Маслак.

Напомним, ранее сообщалось работников Лукьяновского СИЗО отстранили за помощь экс-бойцам "Торнадо". Маслак рассказал, что сотрудники СИЗО способствовали тому, чтобы экс-бойцов "Торнадо" перевели в одну камеру, а также передавали им запрещенные предметы, которые последние использовали для сопротивления правоохранителям.

Экс-бойцы "Торнадо" в четверг устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Также правоохранителями было установлено, что заключенные с помощью мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывали давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества, а также готовили организацию массовых беспорядков и призывали к этому заключенных.

Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины. Позже стало известно, что по факту массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО в Киеве открыто уголовное производство.