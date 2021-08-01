UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпиады в Токио

Автор: Игорь Литвиненко

Михаил Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпийских игр-2020. Украинский пловец стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Подробнее о заплыве - в материале РБК-Украина.

Старт заплыва Романчук намеренно отдал соперникам, плывя с 8-7 результатом. Однако на 450 метрах он уже вышел на второе место. За 200 метров спортсмены начали финишный спурт. И за 50 метров до финиша Романчук шел третьим, однако сумел обойти немца Флориана Веллброка, закончив заплыв на втором месте. "Золото" вновь, как и на дистанции 800 метров, взял американец Роберт Финке.

Еще один украинец Сергей Фролов финишировал с последним восьмым результатом.

Это первая серебряная медаль для Украины на этой Олимпиаде. До этого у нас было пять "бронз", одна из которых Романчука на дистанции 800 метров.

Отметим, также сегодня за медали поборется тяжелоатлетка Ирина Деха в весовой категории до 76 кг.

Напомним, вчера теннисистка Элина Свитолина принесла Украине пятую "бронзу", вырвав победу в тяжелейшем матче против казашки Елены Рыбакиной, уступая по ходу встречи.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаОлимпиада 2020