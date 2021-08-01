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Романчук приніс Україні перше "срібло" Олімпіади в Токіо

Автор: Ігор Литвиненко

Михайло Романчук приніс Україні перше " срібло" Олімпійських ігор-2020. Український плавець став найкращим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Детальніше про заплив - в матеріалі РБК-Україна.

Старт запливу Романчук навмисно віддав суперникам, пливучи з 8-7 результатом. Однак на 450 метрах він вже вийшов на друге місце. За 200 метрів спортсмени розпочали фінішний спурт. І за 50 метрів до фінішу Романчук йшов третім, проте зумів обійти німця Флоріана Веллброка, закінчивши заплив на другому місці. "Золото" знову, як і на дистанції 800 метрів, взяв американець Роберт Фінке.

Ще один українець Сергій Фролов фінішував з останнім восьмим результатом.

Це перша срібна медаль для України на цій Олімпіаді. До цього у нас було п'ять "бронз", одна з яких Романчука на дистанції 800 метрів.

Нагадаємо, вчора тенісистка Еліна Світоліна принесла Україні п'яту "бронзу", вирвавши перемогу у важкому матчі проти казашки Олени Рибакіної, поступаючись по ходу зустрічі.

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