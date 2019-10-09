"Рома" подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Фонсеки

Руководство римского клуба "Рома" собирается подать апелляцию на дисквалификацию главного тренера команды Паулу Фонсеки. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на газету Gazzetta dello Sport.

Португальский специалист получил отстранение на два матча чемпионата Италии за оскорбление арбитра по итогам матча 7 тура национального первенства с "Кальяри" (1:1).

Причиной такого решения стала чрезмерная эмоциональность наставника на отмененный гол Николы Калинича в компенсированное время - мяч хорвата мог стать победным. Арбитр показал наставнику "Ромы" сначала желтую, а потом и красную карточку.

Также на поле выскочил тренер по фитнесу Нуну Романо. За это нарушение "Рома" наказана штрафом в размере 15 тысяч евро.

На данный момент "волки" занимают пятое место в чемпионате Италии. В восьмом туре "джалоросси" сыграют на выезде против "Сампдории" (20 октября), после чего в Риме встретятся с "Миланом" (27 октября).

Фонсека летом нынешнего года покинул донецкий "Шахтера" и возглавил "Рому", подписав контракт по схеме 2+1.