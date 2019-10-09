"Рома" подасть апеляцію на двоматчеву дискваліфікацію Фонсекі

Керівництво римського клубу "Рома" збирається подати апеляцію на дискваліфікацію головного тренера команди Паулу Фонсеки. Про це повідомляє портал Football Italia з посиланням на газету Gazzetta dello Sport.

Португальський фахівець отримав відсторонення на два матчі чемпіонату Італії за образу арбітра за підсумками матчу 7 туру національної першості з "Кальярі" (1:1).

Причиною такого рішення стала надмірна емоційність наставника на скасований гол Ніколи Калініча в компенсований час - м'яч хорвата міг стати переможним. Арбітр показав наставнику "Роми" спочатку жовту, а потім і червону картку.

Також на поле вискочив тренер з фітнесу Нуну Романо. За це порушення "Рома" покарана штрафом в розмірі 15 тисяч євро.

На даний момент "вовки" посідають п'яте місце в чемпіонаті Італії. У восьмому турі "джалороссі" зіграють на виїзді проти "Сампдорії" (20 жовтня), після чого в Римі зустрінуться з "Міланом" (27 жовтня).

Фонсека влітку нинішнього року покинув донецький "Шахтаря" і очолив "Рому", підписавши контракт за схемою 2+1.