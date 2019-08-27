"Рома" хочет купить у "Гента" нападающего сборной Украины

Фото: Яремчук и тренер сборной Украины Шевченко (ffu.ua)

Яремчук может продолжить выступления в Серии А

"Рома" рассматривает кандидатуру украинского форварда бельгийского "Гента" Романа Яремчука. Об этом сообщается в программе ТаТоТаке на Youtube.

По имеющейся информации, украинец находится в шорт-листе клуба, состоящий из 3-4 игроков. Переход возможен, если команду покинет Патрик Шик, которым интересуется "Хоффенхайм".

Также отмечается, что порекомендовал "волкам" Яремчука ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Мауро Тассотти.

Ранее сообщалось, что украинец попал в сферу интересов другого римского клуба - "Лацио".

23-летний Роман Яремчук в текущем сезоне провел восемь матчей за "Гент" и забил шесть мячей при трех голевых передачах. Отметим, что его контракт с бельгийским клубом истекает в июне 2021 году.

В это межсезонье "Рому" возглавил бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. Первый официальный матч под руководством португальца "джалоросси" проведут 25 августа против "Дженоа".

Напомним, "Гент" сыграет в Лиге Европы вместо дисквалифицированного "Мехелена".