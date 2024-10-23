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"Рома" – "Динамо": прогноз на матч Ліги Європи

Фото: "Біло-сині" ще не завоювали жодного очка в турнірі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Італійська "Рома" прийме київське "Динамо" в третьому турі основного раунду Ліги Європи.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Рома" – "Динамо" відбудеться в в столиці Італії 24 жовтня. Поєдинок прийме арена "Стадіо Олімпіко". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Фахівці контори Favbet однозначним фаворитом матчу визначили "вовків". На перемогу римлян приймають ставки з коефіцієнтом 1,51. Тим часом кеф на перемогу команди Олександра Шовковського склав 6,30. Навіть підсумкова нічия трохи вірогідніша з балом 4,65.

Полоскотати нерви можна ставкою на конкретний рахунок. Наприклад, бойова нічия 1:1 збільшить виграш у 11 разів. Персональні фанати Артема Довбика можуть закластися на мінімум дубль українця проти вітчизняної команди зі скромним коефіцієнтом 4,50.

Ще показовіші цифри підготували австрійці з Bwin. Кеф на перемогу "Роми" склав 1,49. На потенційний успіх "Динамо" виставили коефіцієнт 6,25. Нічия запропонована з балом 4,50.

Любителі відкритого футболу розглянуть варіант поставити на голи обох команд у кожному з таймів із перспективним кефом 13,00. Непоганий коефіцієнт підготували й на нульову нічию за підсумком 90 хвилин – бал 11,50.

До слова, раніше "Динамо" U-19 розписало нічию з "Марібором" U-19 у Юнацькій лізі УЄФА.

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