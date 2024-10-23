"Динамо" розійшлося миром із "Марібором" у Юнацькій лізі УЄФА

Юнацька команда київського "Динамо" зіграла внічию з "Марібором" U-19 зі словенської Любляни в другому раунді "шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Юнацька ліга УЄФА, "шлях чемпіонів", 2-й раунд, перші матчі

"Динамо" U-19 – "Марібор" U-19 – 1:1

Голи: Пейкрішвілі, 67 – Подлеснік, 37

"Біло-сині" заволоділи ініціативою у дебюті зустрічі. Найактивнішим у складі команди Ігоря Костюка був Пейкрішвілі. Юний грузин змарнував три (!) нагоди в перші чверть години – не поцілив у дальній кут із меж штрафного, не пробив кіпера пострілом під поперечину та не реалізував вихід віч-на-віч.

Поступово "Марібор" відсунув гру подалі від власних воріт. Утім, до гостроти біля володінь Суркіса справа доходила нечасто. Тим несподіванішим став гол "фіалок" перед перервою. Це Подлеснік опинився на ударній позиції та відправив м'яч над воротарем.

Зі стартом другої половини "Динамо" U-19 заграло ще активніше. Ось Редушко та Осипенко впродовж однієї атаки не скористалися двома шансами забити – перший не влучив головою у незахищені ворота, а другий пробив повз рамку метрів із десяти. Та на 67-й хвилині все вдалося Пейкрішвілі, який проштовхнув м'яч у сітку після передачі Андрейка.

У фінальні 20+ хвилин підопічні Костюка намагалися вирвати перемогу. З гострого кута не зміг акцентовано пробити Андрейко. Далі Осипенко відправив м'яч повз дальню дев'ятку. Нарешті з пострілом Кремчаніна впорався голкіпера – 1:1 у підсумку.

Матч-відповідь відбудеться 6 листопада. Якщо "динамівці" пройдуть першого опонента, то зіграють з одним із інших переможців раунду. Коло потенційних суперників звузилося до чотирьох – албанського "Биліса", косовського "2 Корріку", ірландського ЮСД або ісландського "Стьярнана".