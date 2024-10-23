"Рома" – "Динамо": прогноз на матч Лиги Европы

Матч "Рома" – "Динамо" состоится в столице Италии 24 октября. Поединок примет арена "Стадио Олимпико". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Специалисты конторы Favbet однозначным фаворитом матча определили "волков". На победу римлян принимают ставки с коэффициентом 1,51. Тем временем кэф на победу команды Александра Шовковского составил 6,30. Даже итоговая ничья немного вероятнее с баллом 4,65.

Пощекотать нервы можно ставкой на конкретный счет. К примеру, боевая ничья 1:1 увеличит выигрыш в 11 раз. Персональные фанаты Артема Довбика могут заложиться на минимум дубль украинца против отечественной команды со скромным коэффициентом 4,50.

Еще более показательные цифры подготовили австрийцы из Bwin. Кэф на победу "Ромы" составил 1,49. На потенциальный успех "Динамо" выставили коэффициент 6,25. Ничья предложена с баллом 4,50.

Любители открытого футбола рассмотрят вариант поставить на голы обеих команд в каждом тайме с перспективным кэфом 13,00. Хороший коэффициент подготовили и на нулевую ничью по итогу 90 минут – балл 11,50.