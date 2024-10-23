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"Рома" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

Фото: "Біло-сині" розпочали турнір із поразки від іншого римського колективу (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" протистоятиме італійській "Ромі" на виїзді в 3-му турі основного раунду Ліги Європи 2024/25.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Рома" – "Динамо" відбудеться в в столиці Італії 24 жовтня. Поєдинок прийме арена "Стадіо Олімпіко". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матчі "біло-синіх" у Лізі Європи не транслюватимуть. Натомість всі поєдинки основного етапу другого за рангом єврокубка на території України покаже платформа MEGOGO – офіційний транслятор турніру.

Рівно за годину до зустрічі медіасервіс запустить передматчеву студію. Трансляція буде доступна користувачам передплат "Максимальна" та "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол Перший". Прізвища коментаторів і запрошених гостей студії оголосять згодом.

"Динамо" розпочало виступи в Лізі Європи з двох поразок. У стартовому турі підопічні Олександра Шовковського розгромно поступилися римському "Лаціо" (0:3), а в другому програли німецькому "Хоффенхайму" (0:2). Тим часом "Рома" після нічиєї з "Атлетіком" із Більбао (1:1) несподівано зазнала поразки від шведського "Ельфсборга" (0:1).

До слова, напередодні "Реал" фестивально переміг "Боруссію" Д у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" мінімально програв "Арсеналу" на Альбіоні.

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