"Рома" – "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы

Матч "Рома" – "Динамо" состоится в столице Италии 24 октября. Поединок примет арена "Стадио Олимпико". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матчи "бело-синих" в Лиге Европы не будут транслировать. Зато все поединки основного этапа второго по рангу еврокубка на территории Украины покажет платформа MEGOGO – официальный транслятор турнира.

Ровно за час до встречи медиасервис запустит предматчевую студию. Трансляция будет доступна пользователям подписок "Максимальная" и "Спорт" на канале "MEGOGO Футбол Первый". Фамилии комментаторов и приглашенных гостей студии объявят со временем.

"Динамо" начало выступления в Лиге Европы с двух поражений. В стартовом туре подопечные Александра Шовковского разгромно уступили римскому "Лацио" (0:3), а во втором проиграли немецкому "Хоффенхайму" (0:2). Тем временем "Рома" после ничьей с "Атлетиком" из Бильбао (1:1) неожиданно потерпела поражение от шведского "Эльфсборга" (0:1).