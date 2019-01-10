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Rolls-Royce установила рекорд по продажам

Новости » Транспорт    10.01.2019 - 22:22
Rolls-Royce установила рекорд по продажам
Иллюстративное фото (GettyImages)

В 2018 году Rolls-Royce продал больше всего авто в истории бренда

Rolls-Royce в 2018 году установил личный рекорд продаж - 4 тысячи 107 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, английский производитель продал 4 тысячи 107 автомобилей в более чем 50 стран мира.

Самый большой спрос на Rolls-Royce остается в Центральной и Южной Америке, но компания отметила рост спроса на ее авто во всем мире.

Самой популярной машиной среди проданных оказался Rolls-Royce Phantom.

Отмечается также, что часть автомобилей еще находится на стадии предварительного заказа.

Ранее РБК-Украина писало, что в Китае впервые за более чем 20 лет продажи автомобилей в 2018 году сократились на 6% - до 22,7 млн.

Также сообщалось, что американский автомобильный концерн Ford Motor отзывает 953 тысяч автомобилей по всему миру из-за дефектных подушек безопасности производства японской компании Takata, которыми оборудованы автомобили.

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