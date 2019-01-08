Fоrd отзывает почти миллион автомобилей по всему миру

Иллюстративное фото (flickr.com Ford)

Это связано с дефектами подушек безопасности

Американский автомобильный концерн Ford Motor отзывает 953 тысяч автомобилей по всему миру из-за дефектных подушек безопасности производства японской компании Takata, которыми оборудованы автомобили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление автоконцерна.

Как отмечается, Ford обязуется установить новые подушки безопасности бесплатно.

В распространенном заявлении автопроизводителя сообщается, что из-за этого оборудования погибли уже более 20 человек.

Отзыву подлежат, в частности, кроссоверы Ford Edge и Lincoln MKX 2010 модельного года, пикапы Ford Ranger 2010-2011 модельных годов и седаны Ford Mustang 2010-2014 модельных годов. Более 780 тысяч авто, которые отзываются, были реализованы на территории США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Ford Motor отзывает почти 900 тыс. машин на территории Северной Америки из-за неисправности в двигателях.

В начале 2018 года в Соединенных Штатах Америки подали в суд на американский автоконцерн Ford, обвинив его в манипулировании дизельными двигателями.

В исковом заявлении адвокатская контора Hagens Berman Sobol утверждала, что Ford использовал те же мошеннические методы, что и немецкий автоконцерн Volkswagen, чтобы успешно пройти тесты на содержание вредных веществ в выхлопах моторов.