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Rolls-Royce встановила рекорд з продажу

Новини » Транспорт    10.01.2019 - 22:22
Rolls-Royce встановила рекорд з продажу
Ілюстративне фото (GettyImages)

У 2018 році Rolls-Royce продав найбільше авто в історії бренду

Rolls-Royce в 2018 році встановив особистий рекорд продажів - 4 тисячі 107 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як повідомляється, англійський виробник продав 4 тисячі 107 автомобілів в більш ніж 50 країн світу.

Найбільший попит на Rolls-Royce залишається у Центральній і Південній Америці, але компанія відзначила зростання попиту на її авто в усьому світі.

Найпопулярнішою машиною серед проданих виявився Rolls-Royce Phantom.

Відзначається також, що частина автомобілів ще знаходиться на стадії попереднього замовлення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Китаї вперше за більш ніж 20 років продажу автомобілів в 2018 році скоротилися на 6% - до 22,7 млн.

Також повідомлялося, що американський автомобільний концерн Ford Motor відкликає 953 тисяч автомобілів по всьому світу через дефектних подушок безпеки виробництва японської компанії Takata, якими обладнані автомобілі.

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