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"Ролан Гаррос": Свьонтек і Хаддад Майя доповнили півфінал турніру

Фото: Іга Свьонтек упевнено почувається на ґрунті (facebook.com/WTA)
Автор: Антон Федорців

Перемогами Беатріс Хаддад Майї та Іги Свьонтек завершилася стадія 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Roland Garros, 1/4 фіналу, жінки

Хаддад Майя – Жабер – 2:1 (3:6, 7:6, 6:1)

Свьонтек – Гауфф – 2:0 (6:4, 6:2)

Бразилійка в трьох сетах здолала представницю Тунісу Жабер. Та бадьоро розпочала, повівши до середини першої партії 4:1 із двома брейками. Відігратися Хаддад Майя не встигла, але повністю вирівняла гру в другому сеті.

Обидві тенісистки грали безпомилково на власних подачах, тож довели справу до тай-брейку. Там латиноамериканка остаточно перехопила ініціативу та дотиснула Жабер. А от третій сет став повним бенефісом Хаддад Майї, яка віддала тунісці лише один гейм і завершила партію за 41 хвилину.

У протистоянні минулорічних фіналісток Свьонтек виявилася сильнішою за американку Гауфф. Полька непогано стартувала (3:1), але дозволила опонентці повернутися до гри (4:4). Утім, перша ракетка світу краще провела кінцівку, вигравши десятий гейм "під нуль" на подачі Гауфф.

Такий перебіг подій, вочевидь, зламав ритм американської тенісистки. Вона намагалася триматися поруч зі Свьонтек у другій партії. Проте, чинна переможниця French Open оформила два брейки під завісу сету та закрила матч рівно за 90 хвилин.

У півфіналі Свьонтек протистоятиме саме Хаддад Майї. Натомість в іншому поєдинку зустрінуться чешка Мухова та білоруська тенісистка Сабаленка. Обидва матчі зіграють у четвер, 8 червня.

До слова, українка Світоліна проігнорувала нову витівку Сабаленко після очного поєдинку в 1/4 фіналу.

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