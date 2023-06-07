"Ролан Гаррос": Свентек и Хаддад Майя дополнили полуфинал турнира

Roland Garros, 1/4 финала, женщины

Хаддад Майя – Жабер – 2:1 (3:6, 7:6, 6:1)

Свентек – Гауфф – 2:0 (6:4, 6:2)

Бразильянка в трех сетах одолела представительницу Туниса Жабер. Та бодро начала, поведя к середине первой партии 4:1 с двумя брейками. Отыграться Хаддад Майя не успела, но полностью выровняла игру во втором сете.

Обе теннисистки играли безошибочно на собственных подачах и довели дело до тай-брейка. Там латиноамериканка окончательно перехватила инициативу и дожала Жабер. А вот третий сет стал полным бенефисом Хаддад Майи, отдавшей туниске лишь один гейм и завершившей партию за 41 минуту.

В противостоянии прошлогодних финалисток Свентек оказалась сильнее американки Гауфф. Полячка неплохо стартовала (3:1), но позволила оппонентке вернуться в игру (4:4). Впрочем, первая ракетка мира лучше провела концовку, выиграв десятый гейм "под ноль" на подаче Гауфф.

Такой ход событий, очевидно, сломал ритм американской теннисистки. Она пыталась держаться рядом со Свентек во второй партии. Однако действующая победительница French Open оформила два брейка под занавес сета и закрыла матч ровно за 90 минут.

В полуфинале Свентек будет противостоять именно Хаддад Майи. В другом поединке встретятся чешка Мухова и белорусская теннисистка Соболенко. Оба матча сыграют в четверг, 8 июня.