Світоліна проігнорувала провокацію Сабаленко: білоруска придумала недолуге виправдання

25-річна спортсменка з Білорусі влаштувала черговий провокаційний випад на Відкритому чемпіонаті Франції. Після завершення поєдинку вона підійшла до сітки та стала чекати на Світоліну, щоб потиснути руки. Утім, понад рік українські тенісистки ігнорують цей ритуал у протистояннях із росіянками та білорусками.

Сабаленко, вочевидь, свідомо пішла на такий крок. Коли українка подала руку судді на вишці та пішла збирати речі, вона вкотре розіграла здивування. Трибуни відреагували свистом на адресу Світоліної, а білоруська тенісистка глузливо посміхнулася.

"Не знаю, чому Сабаленко чекала на мене біля сітки. Мені здається, що я досить чітко висловлювала свою позицію. Чи розпалила вона цим ситуацію на трибунах? На жаль, думаю, що так", – гідно відреагувала на вчинок білоруски Світоліна.

Після невдалої провокації Сабаленко вирішила розіграти карту нерозуміння ситуації. Свій вихід до сітки з марною надією потиснути руку вітчизняній тенісистці вона назвала "інстинктом". Ще й додала, що публіка незаслужено піддала Світоліну докорам.

"Не знаю. Це просто інстинкт, бо я завжди так роблю після всіх матчів. Свист на адресу Світоліної? Вона цього не заслужила. Я дуже поважаю те, що вона робить після народження дитини", – заявила на післяматчевій прес-конференції Сабаленко.

Найкраще лицемірство білоруської тенісистки підкреслив колишній тенісист-професіонал Олександр Долгополов. Українець, який колись перебував у топ-15 рейтингу ATP, у персональному Twitter розніс Сабаленко.

"Поки Росія підриває дамбу за допомогою свого друга-міні-диктатора – "небезпечно на прес-конференції", "без коментарів" – королева драми навмисне стоїть біля сітки, висміюючи все те, через що проходить Україна. Жалюгідна", – написав екс-тенісист.

На старті "Ролан Гарроса" білоруська тенісистка вирішила розіграти на публіці здивування через відмову Марти Костюк потиснути руку. Як наслідок, частина вболівальників освистала українську тенісистку, коли та покидала корт. Сабаленко після незручних питань преси опісля проігнорувала кілька медіазаходів.

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals!



The two do not share a handshake at the net #RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ