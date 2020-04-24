Ролан Гаррос перенесуть вдруге через коронавірус

Фото: перша ракетка України Еліна Світоліна на Ролан Гаррос-2019 (facebook.com/RolandGarros)

Завершити тенісний турнір планують 11 жовтня

Терміни проведення Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) знову змінені у зв'язку з продовженням поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Le Parisien.

В середині березня організатори оголосили, що нові дати турніру в Парижі - з 20 вересня по 4 жовтня. Французи перенесли турнір, ні з ким не порадившись, що викликало обурення тенісних організацій. Нові дати накладалися на інші турніри, крім того, турнір стартував всього через тиждень після іншого великого турніру US Open.

Як стверджує видання, Французька тенісна федерація (FFT) після консультацій з Асоціацією тенісистів-професіоналів (ATP) і Жіночою тенісною асоціацією (WTA) вирішила перенести Ролан Гаррос ще на тиждень - з 27 вересня по 11 жовтня.

Це дозволить гравцям отримати додатковий тиждень для відновлення після US Open, який, як і раніше, запланований на період з 31 серпня по 13 вересня.

Спочатку Ролан Гаррос в нинішньому році був запланований з 25 травня по 7 червня. Чинні переможці турніру іспанець Рафаель Надаль і Ешлі Барті з Австралії.