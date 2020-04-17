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Организаторы примут решение о проведении или отмене US Open в июне

Новости » Спорт     17.04.2020 - 10:27
Организаторы примут решение о проведении или отмене US Open в июне
Фото: корт US Open (usopen.org)

Турнир надеются провести со зрителями

Организаторы Открытого чемпионата США (US Open) в июне проведут заседание, на котором обсудят возможность отмены или же проведения розыгрыша в 2020 году. Об этом заявил директор Ассоциации тенниса США Майк Доус, сообщается на сайте организации.

Он также отметил, что специально созданная медицинская консультативная группа определит, будет ли безопасно проводить турнир. Но пока организаторы намерены провести турнир в намеченные даты 31 августа - 14 сентября. При этом он надеется, что турнир пройдет со зрителями.

"Сейчас мы ориентируемся на июнь как на время, когда будет принято решение. Не исключаем проведение чемпионата без зрителей, но сейчас это очень маловероятный сценарий. Это не в духе праздника тенниса", - сказал Доус.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее июня. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Ранее стало известно об отмене предстоящего розыгрыша Уимблдона из-за пандемии коронавируса, а Открытый чемпионат Франции, который должен был пройти с 18 мая по 7 июня, был перенесен на осень 2020 года.

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