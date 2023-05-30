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"Ролан Гаррос": Байндль вилетіла від переможниці кваліфікації

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Париж, Вівторок 30 травня 2023 14:59
"Ролан Гаррос": Байндль вилетіла від переможниці кваліфікації Фото: Катерина Байндль не подолала стартове коло турніру "Великого шолома" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поразкою української тенісистки Катерини Байндль завершився матч першого раунду Відкритого чемпіонату Франції проти сербки Ольги Даніловіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/64 фіналу, жінки

Даніловіч – Байндль – 2:0 (6:3, 6:2)

У першому сеті суперниці грали хвилями. Спершу балканка видала класний відрізок із двома брейками та, здавалося, незабаром завершить сет (4:0). Утім, українка несподівано додала в активності та скоротила відставання від Даніловіч до мінімуму.

Однак, у грі нервів сильнішою виявилася сербська тенісистка. Вона ще раз узяла очко на подачі Байндль, а потім "під нуль" тріумфувала на власній. Партія тривала 37 хвилин.

Конкурентнішою виявилася боротьба в другому сеті. Орієнтовно до середини партії опонентки грали на рівних, навіть брейками обмінялися. Та поразка в п'ятому геймі на власній подачі стала фатальною для Байндль.

Даніловіч здобула стратегічну перевагу та сповна нею скористалася. Спершу вона оформила ще один брейк, а потім із другої спроби реалізувала матч-пойнт. У наступному колі сербка зустрінеться з переможницею пари Кирстя – Паоліні.

Раніше українка Калініна зазнала поразки від француженки Паррі. Національна перша ракетка поступилася в двох сетах. Надалі вона виступатиме на "Ролан Гарросі" лише в парному розряді.

До слова, напередодні Світоліна з перемоги над Тревізан стартувала на "Ролан Гарросі-2023".

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