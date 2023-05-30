"Ролан Гаррос": Байндль вылетела от победительницы квалификации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Roland Garros, 1/64 финала, женщины

Данилович – Байндль – 2:0 (6:3, 6:2)

В первом сете соперницы играли волнами. Сначала балканка выдала классный отрезок с двумя брейками и, казалось, скоро завершит сет (4:0). Впрочем, украинка неожиданно прибавила в активности и сократила отставание от Данилович до минимума.

Однако в игре нервов сильнее оказалась сербская теннисистка. Она еще раз взяла очко на подаче Байндль, а затем "под ноль" триумфовала на собственной. Партия продолжалась 37 минут.

Более конкурентной оказалась борьба во втором сете. Ориентировочно к середине партии оппонентки играли на равных, даже обменялись брейками. Но поражение в пятом гейме на собственной подаче стало роковым для Байндль.

Данилович получила стратегическое преимущество и сполна им воспользовалась. Сначала она оформила еще один брейк, а затем со второй попытки реализовала матч-пойнт. В следующем круге сербка встретится с победительницей пары Кырстя – Паолини.

Ранее украинка Калинина потерпела поражение от француженки Парри. Национальная первая ракетка уступила в двух сетах. В дальнейшем она будет выступать на "Ролан Гарросе" только в парном разряде.