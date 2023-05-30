Перша ракетка України провалила стартовий раунд French Open-2023

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Roland Garros, 1/64 фіналу, жінки

Калініна – Паррі – 0:2 (2:6, 3:6)

Уродженка Нової Каховки проґавила потужний дебют господарки кортів. Паррі з двома брейками швидко зробила заявку на успіх (4:0). Калініна намагалася нав'язати француженці боротьбу, але зуміла набрати лише два пункти до кінця сету.

Натомість Паррі було достатньо зосередитися на власних подачах, щоб зламати спротив українки всього за 31 хвилину. Трохи рівнішою вийшла друга партія. Та і в ній Калініна виграла всього три гейми.

Ключовою стала невдача в першому розіграші. Українська тенісистка знову віддала власну подачу та опинилася у ролі тієї, яка наздоганяє. Перехопити ініціативу Калініна могла у восьому геймі за рахунку 3:4. Однак, із двох спроб не реалізувала брейк-пойнт. У наступному ж Паррі провела майстер-клас із реалізації таких нагод і завершила матч.

У наступному колі французька тенісистка зустрінеться з росіянкою Андрєєвою. Натомість 26-річна українка продовжить виступи на "Ролан Гарросі" лише в парному розряді. На 31 травня запланований її матч у парі з румункою Іріною-Камелією Бегу.

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