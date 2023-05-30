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Перша ракетка України провалила стартовий раунд French Open-2023

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Париж, Вівторок 30 травня 2023 13:52
Перша ракетка України провалила стартовий раунд French Open-2023 Фото: Ангеліна Калініна покинула турнір "Великого шолома" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Несподіваною поразкою від Діан Паррі завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Франції українська тенісистка Ангеліна Калініна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/64 фіналу, жінки

Калініна – Паррі – 0:2 (2:6, 3:6)

Уродженка Нової Каховки проґавила потужний дебют господарки кортів. Паррі з двома брейками швидко зробила заявку на успіх (4:0). Калініна намагалася нав'язати француженці боротьбу, але зуміла набрати лише два пункти до кінця сету.

Натомість Паррі було достатньо зосередитися на власних подачах, щоб зламати спротив українки всього за 31 хвилину. Трохи рівнішою вийшла друга партія. Та і в ній Калініна виграла всього три гейми.

Ключовою стала невдача в першому розіграші. Українська тенісистка знову віддала власну подачу та опинилася у ролі тієї, яка наздоганяє. Перехопити ініціативу Калініна могла у восьому геймі за рахунку 3:4. Однак, із двох спроб не реалізувала брейк-пойнт. У наступному ж Паррі провела майстер-клас із реалізації таких нагод і завершила матч.

У наступному колі французька тенісистка зустрінеться з росіянкою Андрєєвою. Натомість 26-річна українка продовжить виступи на "Ролан Гарросі" лише в парному розряді. На 31 травня запланований її матч у парі з румункою Іріною-Камелією Бегу.

Раніше Костюк прокоментувала освистування фанатами за відмову потиснути руку Сабаленко. Відома симпатіями до Лукашенка білоруська тенісистка розіграла здивування через вчинок українки. Натомість французькі глядачі влаштували Костюк обструкцію.

До слова, напередодні Світоліна з перемоги над Тревізан стартувала на "Ролан Гарросі-2023".

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