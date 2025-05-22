"Ролан Гаррос"-2025: Світоліна, Костюк та інші українки отримають рекордні призові

Організатори другого тенісного мейджора 2025 року – Відкритого чемпіонату Франції – назвали суми призових, які отримають учасники турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Призовий фонд турніру зріс на 5,21 відсотка у порівнянні з минулим роком. Збільшення торкнулося усіх стадій – від кваліфікації до фіналів.
Чемпіони одиночних змагань серед чоловіків і жінок отримають по 2,55 мільйона євро. А в парних розрядах переможці поділять 590 тисяч євро на двох.
За участь у першому раунді основної сітки кожен тенісист отримає 78 тисяч євро. Учасникам кваліфікації гарантується 21 тисяча, а ті, хто пройде відбір, додатково зароблять ще 43 тисячі.
Загалом організатори "Ролан Гаррос" четвертий сезон поспіль збільшують призові: за цей час суми виросли на понад 60 відсотків.
Одиночні розряди (суми – у євро)
1/64 фіналу – 78 000
1/32 фіналу – 117 000
1/16 фіналу – 168 000
1/8 фіналу – 265 000
Чвертьфінал – 440 000
Півфінал – 690 000
Фіналіст – 1 275 000
Чемпіон – 2 550 000
Парні розряди (у євро – на пару)
1/32 фіналу – 17 500
1/16 фіналу – 27 500
1/8 фіналу – 43 500
Чвертьфінал – 80 000
Півфінал – 148 000
Фінал – 295 000
Чемпіони – 590 000
Марта Костюк зіграє в одиночному і парному турнірах (instagram.com/martakostyuk)
Матчі кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції проходять з 19 до 23 травня. Ігри основного турніру пройдуть з 25 травня до 8 червня.
Україну на турнірі представляють:
Еліна Світоліна (основна сітка)
Марта Костюк (основна сітка + парний турнір)
Даяна Ястремська (основна сітка + парний турнір)
Ангеліна Калініна (основна сітка + парний турнір)
Юлія Стародубцева (кваліфікація)
Дарія Снігур (кваліфікація)
Анастасія Соболєва (кваліфікація)
Людмила Кіченок (парний турнір)
Надія Кіченок (парний турнір)
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