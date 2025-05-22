"Ролан Гаррос"-2025: Світоліна, Костюк та інші українки отримають рекордні призові

Як виросли суми

Призовий фонд турніру зріс на 5,21 відсотка у порівнянні з минулим роком. Збільшення торкнулося усіх стадій – від кваліфікації до фіналів.

Чемпіони одиночних змагань серед чоловіків і жінок отримають по 2,55 мільйона євро. А в парних розрядах переможці поділять 590 тисяч євро на двох.

За участь у першому раунді основної сітки кожен тенісист отримає 78 тисяч євро. Учасникам кваліфікації гарантується 21 тисяча, а ті, хто пройде відбір, додатково зароблять ще 43 тисячі.

Загалом організатори "Ролан Гаррос" четвертий сезон поспіль збільшують призові: за цей час суми виросли на понад 60 відсотків.

Призові "Ролан Гаррос" за раундами

Одиночні розряди (суми – у євро)

1/64 фіналу – 78 000

1/32 фіналу – 117 000

1/16 фіналу – 168 000

1/8 фіналу – 265 000

Чвертьфінал – 440 000

Півфінал – 690 000

Фіналіст – 1 275 000

Чемпіон – 2 550 000

Парні розряди (у євро – на пару)

1/32 фіналу – 17 500

1/16 фіналу – 27 500

1/8 фіналу – 43 500

Чвертьфінал – 80 000

Півфінал – 148 000

Фінал – 295 000

Чемпіони – 590 000

Марта Костюк зіграє в одиночному і парному турнірах (instagram.com/martakostyuk)

"Ролан Гаррос"-2025: представництво України

Матчі кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції проходять з 19 до 23 травня. Ігри основного турніру пройдуть з 25 травня до 8 червня.

Україну на турнірі представляють:

Еліна Світоліна (основна сітка)

Марта Костюк (основна сітка + парний турнір)

Даяна Ястремська (основна сітка + парний турнір)

Ангеліна Калініна (основна сітка + парний турнір)

Юлія Стародубцева (кваліфікація)

Дарія Снігур (кваліфікація)

Анастасія Соболєва (кваліфікація)

Людмила Кіченок (парний турнір)

Надія Кіченок (парний турнір)