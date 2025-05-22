"Ролан Гаррос"-2025: Свитолина, Костюк и другие украинки получат рекордные призовые

Как выросли суммы

Призовой фонд турнира вырос на 5,21 процента по сравнению с прошлым годом. Увеличение коснулось всех стадий - от квалификации до финалов.

Чемпионы одиночных соревнований среди мужчин и женщин получат по 2,55 миллиона евро. А в парных разрядах победители поделят 590 тысяч евро на двоих.

За участие в первом раунде основной сетки каждый теннисист получит 78 тысяч евро. Участникам квалификации гарантируется 21 тысяча, а те, кто пройдет отбор, дополнительно заработают еще 43 тысячи.

В целом организаторы "Ролан Гаррос" четвертый сезон подряд увеличивают призовые: за это время суммы выросли более чем на 60 процентов.

Призовые "Ролан Гаррос" по раундам

Одиночные разряды (суммы - в евро)

1/64 финала - 78 000

1/32 финала - 117 000

1/16 финала - 168 000

1/8 финала - 265 000

Четвертьфинал - 440 000

Полуфинал - 690 000

Финалист - 1 275 000

Чемпион - 2 550 000

Парные разряды (в евро - на пару)

1/32 финала - 17 500

1/16 финала - 27 500

1/8 финала - 43 500

Четвертьфинал - 80 000

Полуфинал - 148 000

Финал - 295 000

Чемпионы - 590 000

Марта Костюк сыграет в одиночном и парном турнирах (instagram.com/martakostyuk)

"Ролан Гаррос"-2025: представительство Украины

Матчи квалификации Открытого чемпионата Франции проходят с 19 по 23 мая. Игры основного турнира пройдут с 25 мая по 8 июня.

Украину на турнире представляют:

Элина Свитолина (основная сетка)

Марта Костюк (основная сетка + парный турнир)

Даяна Ястремская (основная сетка + парный турнир)

Ангелина Калинина (основная сетка + парный турнир)

Юлия Стародубцева (квалификация)

Дарья Снигур (квалификация)

Анастасия Соболева (квалификация)

Людмила Киченок (парный турнир)

Надежда Киченок (парный турнир)