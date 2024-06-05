"Ролан Гаррос-2024": Паоліні сенсаційно пробилася в півфінал змагань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Roland Garros, 1/4 фіналу, жінки

Паоліні – Рибакіна – 2:1 (6:2, 4:6, 6:4)

У першому сеті італійка шокувала четверту ракетку світу двома брейками. Паоліні взяла подачі опонентки на старті та під завісу партії. Натомість сама на власних подачах відіграла вкрай уважно та вийшла вперед за півгодини.

Значно конкурентнішим виявився другий сет. Тепер суперниці йшли нога в ногу, тож навіть на брейки Паоліні казахська тенісистка відразу ж відповідала зворотними. Ключовим став десятий гейм, коли італійка проґавила ривок Рибакіної та дозволила їй зрівняти рахунок за партіями.

Вирішальний сет стартував із подвійного обміну брейками. Далі обидві тенісистки зосередилися на власних подачах. Так тривало до дев'ятого гейму, коли Паоліні ще раз узяла подачу казашки. Далі ж італійська тенісистка реалізувала перший же матчбол на власній.

У наступному колі Паоліні зустрінеться з переможницею протистояння нейтральних спортсменок. Росіянка Мірра Андрєєва та білоруска Аріна Сабаленко зіграють ввечері 5 червня. Інший півфінал сформували полька Іга Свьонтек і американська тенісистка Корі Гауфф.