"Ролан Гаррос-2024": Паолини сенсационно пробилась в полуфинал соревнований
Итальянская теннисистка Ясмине Паолини неожиданно обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Roland Garros, 1/4 финала, женщины
Паолини – Рыбакина – 2:1 (6:2, 4:6, 6:4)
В первом сете итальянка шокировала четвертую ракетку мира двумя брейками. Паолини взяла подачи оппонентки на старте и под занавес партии. Сама же на собственных подачах отыграла крайне внимательно и вышла вперед за полчаса.
Значительно более конкурентным оказался второй сет. Теперь соперницы шли нога в ногу, так что даже на брейки Паолини казахская теннисистка сразу же отвечала обратными. Ключевым стал десятый гейм, когда итальянка упустила рывок Рыбакиной и позволила ей сравнять счет за партиями.
Решающий сет стартовал с двойного обмена брейками. Далее обе теннисистки сосредоточились на своих подачах. Так продолжалось до девятого гейма, когда Паолини еще раз взяла подачу казашки. Далее итальянская теннисистка первый же матчбол на собственной.
В следующем круге Паолини встретится с победительницей противостояния нейтральных спортсменок. Россиянка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко сыграют вечером 5 июня. Другой полуфинал сформировали полячка Ига Свентек и американская теннисистка Кори Гауфф.
К слову, ранее Свитолина завершила выступления в Париже после 1/8 финала соревнований.
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