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"Ролан Гаррос-2024": Гауфф переграла Жабер на шляху в півфінал

Париж, Вівторок 04 червня 2024 14:07
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"Ролан Гаррос-2024": Гауфф переграла Жабер на шляху в півфінал Фото: Корі Гауфф підтвердила статус фаворита протистояння (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Американська тенісистка Корі Гауфф здобула вольову перемогу над туніскою Онс Жабер у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 4-й раунд, жінки

Гауфф – Жабер – 2:1 (4:6, 6:2, 6:3)

У першому сеті опонентки зосередилися на власних подачах. Ключовим у цьому сеті став сьомий гейм. Тривалий розіграш призвів до того, що Жабер узяла очко на подачі американки. Зрештою, зі стратегічною перевагою туніська тенісистка завершила сет.

Утім, Гауфф сповна реабілітувалася в другій партії. Після рівного початку сету вона далі просто зім'яла суперницю. Якщо Жабер оформила один брейк, то американська тенісистка цілих три та перевела матч у вирішальну партію за 40 хвилин.

У третьому сеті Гауфф узяла подачу туніски в четвертому геймі та згодом відірвалася на три пункти (4:1). Жабер продовжила переслідування суперниці, але тій було достатньо не припуститися тієї ж помилки. Зрештою, у дев'ятому геймі американка закрила і сет, і поєдинок.

Суперниця Гауфф у 1/2 French Open визначиться згодом. Полька Іга Свьонтек і чеська тенісистка Маркета Вондроушова повинні були з'являтися на корті після завершення першої чвертьфінальної зустрічі.

До слова, напередодні Світоліна завершила виступи в Парижі після 1/8 фіналу змагань.

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