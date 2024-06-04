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"Ролан Гаррос-2024": Гауфф обыграла Жабер на пути в полуфинал

Париж, Вторник 04 июня 2024 14:07
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"Ролан Гаррос-2024": Гауфф обыграла Жабер на пути в полуфинал Фото: Кори Гауфф подтвердила статус фаворита противостояния (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Американская теннисистка Кори Гауфф одержала волевую победу над туниской Онс Жабер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/4 финала, женщины

Гауфф – Жабер – 2:1 (4:6, 6:2, 6:3)

В первом сете оппонентки сосредоточились на своих подачах. Ключевым в этом сете стал седьмой гейм. Продолжительный розыгрыш привел к тому, что Жабер взяла очко на подаче американки. В конце концов, со стратегическим преимуществом тунисская теннисистка завершила сет.

Впрочем, Гауфф полностью реабилитировалась во второй партии. После ровного начала сета она дальше просто смяла соперницу. Если Жабер оформила один брейк, то американская теннисистка целых три и перевела матч в решающую партию за 40 минут.

В третьем сете Гауфф взяла подачу туниски в четвертом гейме и впоследствии оторвалась на три пункта (4:1). Жабер продолжила преследование соперницы, но той было достаточно не допустить ту же ошибку. В конце концов, в девятом гейме американка закрыла и сет, и поединок.

Соперница Гауфф в 1/2 French Open определится позже. Полька Ига Свентек и чешская теннисистка Маркета Вондроушова должны были появиться на корте после завершения первой четвертьфинальной встречи.

К слову, накануне Свитолина завершила выступления в Париже после 1/8 финала соревнований.

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